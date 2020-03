W sobotę Union Berlin, którego bramkarzem jest Rafał Gikiewicz, miał grać z Bayernem Monachium w ramach 26. kolejki. Mecz się nie odbył ze względu na zawieszenie rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa. Niemiecka liga nie wróci do gry przed 19 kwietnia. Wiele mniejszych klubów jest w trudnej sytuacji i robią co mogą, by ratować swoją finansową sytuację.

Stołeczny zespół postanowił zaprosić kibiców na stadion, ale... wirtualnie. Przecież nie może być tygodnia bez futbolu - napisano na stronie.

Akcję zainspirowali sami kibice chcący pomóc w tym trudnym czasie.

Wielu fanów zwracało się do nas z zapytaniem, w jaki sposób mogą przekazać pieniądze. Tak powstał pomysł stworzenia wirtualnego baru z kiełbaskami i piwem - poinformowano na stronie klubu.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 167 tys. przypadków zakażenia i ok. 6,4 tys. zgonów zarażonych wirusem.