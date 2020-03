Wszystkie wydarzenia sportowe we Włoszech zostały zawieszone do 3 kwietnia, ale jest mało prawdopodobne, by do tego czasu kryzys związany z pandemią został zażegnany. Na obradach FIGC 10 marca brano pod uwagę dokończenie rozgrywek w formie play off, uznanie obecnej kolejności za końcową oraz nie wyłonienie w ogóle mistrza kraju.

Teraz Gravina na antenie rozgłośni Rai dopuścił jeszcze jedną możliwość. Nie jest wykluczone, że obecne rozgrywki da się rozłożyć na dwa sezony. Jest jednak jeszcze za wcześnie na zdecydowane deklaracje - powiedział.

Szef FIGC poinformował, że podczas wtorkowej telekonferencji UEFA poprze przeniesienie na inny termin mistrzostw Europy. Odroczenie mistrzostw Europy jest pomysłem, który należy zrealizować. Jutro będziemy apelować do UEFA i wszystkich federacji o odpowiedzialność, aby nie narażać zdrowia sportowców i kibiców - zapewnił Gravina.

Włochy są najbardziej w Europie dotknięte pandemią koronawirusa. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 20 tys. osób, a zmarło 1809 (według niedzielnych danych).