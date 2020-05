W ten weekend odbędą się pierwsze spotkania Bundesligi po ponaddwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wszystkich uczestników obowiązują rygorystyczne przepisy, mające zagwarantować bezpieczeństwo i zmniejszyć do minimum ryzyko zakażenia.

Jednym z obostrzeń wprowadzonych przez zarządcę rozgrywek Deutsche Fussball Liga (DFL) jest zakaz opuszczania hotelu.

"Popełniłem błąd. Nie miałem pasty do zębów, więc poszedłem do supermarketu. Choć trzymałem się wszystkich wymogów higienicznych, kiedy wyszedłem z hotelu, nie mogę tego cofnąć. Nie wywiązałem się ze swojej roli, nie dałem dobrego przykładu reszcie zespołu i obywatelom. Z tego powodu nie poprowadzę piątkowego treningu i nie będę kierował drużyną w sobotnim meczu z Wolfsburgiem" - powiedział Herrlich.

48-letni szkoleniowiec trenerem Augsburga został w marcu br. i nie zdążył jeszcze poprowadzić podopiecznych w żadnym oficjalnym meczu. Teraz będzie musiał przejść co najmniej dwa kolejne testy na COVID-19 i do pracy wróci dopiero wówczas, gdy dadzą one wyniki negatywne.

Po 25 kolejkach Augsburg jest na 14. pozycji w tabeli. Ma 27 punktów, dziewięć przewagi nad strefą spadkową i pięć nad barażową. VfL Wolfsburg zajmuje siódmą lokatę z dorobkiem 36 pkt.