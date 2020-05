Według doniesień medialnych, ok. godz. 4 nad ranem do apartamentu 19-letniego zawodnika wezwana została policja i karetka pogotowia. Jak dodano, kobietę przewieziono do szpitala, zaś Hudsona-Odoi aresztowano.

Na razie nie są znane szczegóły. „The Sun” podał, że reprezentant Anglii zaprosił do siebie modelkę poznaną przez internet. Sąsiedzi rzekomo mieli stwierdzić, że w sobotni wieczór u Hudsona-Odoi pojawiła się piękna młoda kobieta. Kilka godzin później potrzebowała pomocy medycznej.

Hudson-Odoi do tej pory trzy razy zagrał w kadrze narodowej. W tym sezonie wystąpił w 17 meczach angielskiej ekstraklasy. Rozgrywki wstrzymano z powodu Covid-19, a okazało się, że ten młody piłkarz został zainfekowany koronawirusem. Już pod koniec marca klub Chelsea ogłosił, że wrócił do zdrowia. Teraz znów jest o nim głośno, ale z zupełnie innego powodu.