Ze specjalnego zapisu 32-letni gwiazdor mógł skorzystać do 1 czerwca, ale według hiszpańskich mediów, które powołują się na osoby z otoczenia zawodnika i źródła w klubie, nie uczynił tego. To oznacza, że pozostanie w klubie ze stolicy Katalonii co najmniej do końca wygasającego latem 2021 kontraktu.

Messi w pierwszym zespole "Blaugrany" występuje od 2004 roku i ma najdłuższy staż ze wszystkich obecnych graczy tej drużyny.

Według katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo", Messi naciska na szefów klubu, by pozyskali z Interu Mediolan jego 22-letniego rodaka Lautaro Martineza, który miałby znacznie wzmocnić siłę ognia mistrza Hiszpanii. Argentyńczyk od lat ma być niezbyt zadowolony z polityki transferowej Barcelony, stąd co jakiś czas pojawiają się pogłoski o chęci zmiany pracodawcy.

W ostatnich 10 latach "Barca" aż siedmiokrotnie triumfowała w hiszpańskiej ekstraklasie, ale na sukces w Lidze Mistrzów czeka od pięciu lat. Messi w 1231 występach w jej barwach zdobył 1110 goli.