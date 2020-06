Prowadzenie gospodarzom już w 10. minucie dał Romelu Lukaku. Belg płaskim strzałem wykończył koronkowy kontratak. W 33. podwyższył Argentyńczyk Lautaro Martinez, który z bliska skierował piłkę do siatki.

Reklama

Gości stać było jedynie na trafienie Norwega Mortena Thorsby'ego na początku drugiej połowy.

Bereszyński rozegrał całe spotkanie, a Linetty został zmieniony w 82. minucie.

Liderem w tabeli jest broniący tytułu Juventus Turyn, w którym gra Wojciech Szczęsny. "Stara Dama" ma punkt przewagi nad Lazio Rzym i sześć nad Interem.

Sampdoria natomiast jest 16., ale od strefy spadkowej dzieli ją tylko punkt.

W drugim niedzielnym meczu Atalanta Bergamo pokonała u siebie Sassuolo 4:1. Dwie bramki zdobył Kolumbijczyk Duvan Zupata, jedną dołożył Albańczyk Berat Djimsiti, a ostatnia była samobójczym golem Mehdiego Bourabii. Marokańczyk w końcówce trafił też do właściwej bramki.

Choć Bergamo było jednym z większych ośrodków zakażeń koronawirusem, to na piłkarzy Atalanty nie miało to wpływu. W każdym z trzech ostatnich spotkań poprzedzających pandemię zdobywali po co najmniej cztery bramki.

Atalanta, która niespodziewanie awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jest coraz bliżej zapewnienia sobie występu również w kolejnej edycji tych prestiżowych rozgrywek. W tabeli zajmuje czwarte miejsce, ostatnie dające prawo gry w LM, a nad piątą Romą ma sześć punktów przewagi.

Serie A wznowiła rywalizację w sobotę, kiedy odbyły się dwa inne zaległe mecze. Do rozegrania zostało jeszcze 12 kolejek. W myśl zarządzenia Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC) wszystkie muszą się odbyć do 20 sierpnia