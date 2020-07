W poprzednim meczu ekipa WHU pokonała na wyjeździe Norwich 4:0, a wszystkie bramki zdobył Michail Antonio. W piątek 30-latek już w szóstej minucie otworzył wynik.

Gospodarze nie zwalniali tempa. W 10. podwyższył Czech Tomas Soucek, a w 36. Declan Rice. Gości stać było jedynie na honorowe trafienie Troya Deeneya w 49. minucie. Napastnik dopadł do odbitej od słupka piłki i nie dał szans Fabiańskiemu.

Przed tą serią spotkań obie drużyny miały trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. West Ham United swoją powiększył do sześciu, a do końca sezonu pozostały tylko dwie kolejki. W dodatku "Młoty" spośród ekip walczących o utrzymanie mają najlepszy bilans bramek, a to on decyduje o kolejności przy równej liczbie punktów.

W środę londyńczycy zagrają na wyjeździe z walczącym o najlepszą czwórkę Manchesterem United. Na zakończenie, 26 lipca, podejmą przedostatnią w tabeli Aston Villę.