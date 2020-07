Po niedzielnej informacji o spadku Bournemouth wśród zawodników, których odejścia się spodziewano, wymieniany był właśnie Ake. 25-letni obrońca karierę seniorską zaczynał osiem lat temu w Chelsea Londyn i formalnie był jej zawodnikiem do 2017 roku, choć od 2015 roku grał na wypożyczeniu w innych zespołach. Ostatnim z nich było właśnie Bournemouth, w którym pojawił się w sezonie 2016/17. Trzy lata temu zaś klub ten wykupił Holendra za 20 mln funtów i ten stał się kolegą z drużyny Artura Boruca.

Media już wcześniej sugerowały, że trener Manchesteru City Josep Guardiola przed kolejnym sezonem będzie chciał wzmocnić defensywę, by zwiększyć szansę na walkę o tytuł. Z "The Citizens" łączony jest teraz m.in. Hiszpan Ferran Torres. 20-letni skrzydłowy Valencii miałby zastąpić Niemca Leroya Sane, który przeszedł na początku lipca do Bayernu Monachium.