Według BBC w umowie między klubami widnieje zapis, w myśl którego cena może wzrosnąć o kolejny milion.

Reklama

Ake zaczynał karierę seniorską osiem lat temu w Chelsea Londyn i formalnie był jej zawodnikiem do 2017 roku, choć od 2015 grał na wypożyczeniu w innych zespołach. Ostatnim z nich było właśnie Bournemouth, w którym pojawił się w sezonie 2016/17. Trzy lata temu zaś klub ten wykupił Holendra za 20 mln funtów i ten stał się kolegą z drużyny Artura Boruca.

To drugi zakup Manchesteru City w obecnym okienku transferowym. We wtorek do "The Citizens" dołączył z Valencii 20-letni hiszpański skrzydłowy Ferran Torres za 21 milionów funtów.