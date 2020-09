Jotę chwalił niemiecki szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp.

Reklama

"To piłkarz, który daje nam wiele możliwości i otwiera nowe warianty gry. Jest szybki, sprawdza się w grze kombinacyjnej, pressingu, ale potrafi też bronić" - podkreślił.

To drugi głośny transfer "The Reds" w ostatnich dniach po pozyskaniu reprezentanta Hiszpanii Thiago Alcantary, który do tej pory występował w Bayernie Monachium.