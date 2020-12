"Nie celebrujemy już bramek, ciągle czekamy. Spalone są odgwizdywane co do milimetra. Wiele rzeczy nie jest takich samych, to prawda" - powiedział szkoleniowiec mistrzów Anglii na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem ligowym na wyjeździe z Fulham.

"Początkowo byłem zwolennikiem VAR, ponieważ uważałem, że najważniejsze jest podejmowanie uczciwych decyzji. Nie jestem pewien, czy wystarczająco dobrze przemyśleliśmy VAR, ile czasu zajmie podjęcie właściwej decyzji i jak to wpłynie na grę, którą wszyscy kochaliśmy" - dodał.

W środę wyjazdowy mecz Liverpoolu z FC Midtjylland (1:1) w Lidze Mistrzów był trzykrotnie przerywany z powodu analizy wideo spornych sytuacji. Mistrzom Danii przyznano rzut karny i każdej z drużyn anulowano po jednej bramce.