Klub na razie nie potwierdza doniesień prasy. Sam Labbadia po spotkaniu przyznał, że na razie nie ma planu na najbliższe dni.

"Jestem ostatnim, który teraz mówiłby piękne słowa. Ten wynik to brutalny zawód dla nas wszystkich. To okropne uczucie. Teraz chodzi o to, żeby w końcu odnaleźć odpowiedni tor, który doprowadzi nas do zwycięstw. A co stanie się w najbliższych dniach? Zobaczymy" - powiedział szkoleniowiec.

Po 18 meczach Hertha zajmuje 14. miejsce w ekstraklasie i uzbierała 17 punktów. Ostatni mecz wygrała 2 stycznia z zamykającym tabelę Schalke 04 Gelsenkirchen. W ostatnich dniach krytykuje się nie tylko Labbadię, ale i menedżera Michaela Preetza.

W sobotnim spotkaniu z Werderem Piątek wszedł na murawę w 64. minucie.