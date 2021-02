McCourt zapowiedział otwarcie "nowego rozdziału" w historii klubu, od wielu tygodni pogrążonego w kryzysie i skonfliktowanego z własnymi kibicami.

To nowy rozdział dla Olympique Marsylia i jestem osobiście zaangażowany w to, aby odnieść prawdziwy sukces - ogłosił McCourt w wydanym w piątek wieczorem oświadczeniu. Obiecał również, że w najbliższych dniach pojedzie do Marsylii, aby spotkać się z liderami grup kibiców i "omówić swoje długoterminowe plany dotyczące klubu", który kupił w 2016 roku.

Nowym trenerem został Sampaoli, były selekcjoner reprezentacji Argentyny i Chile. 60-letni Argentyńczyk, który zastąpił zawieszonego przed miesiącem Portugalczyka Andre Villasa-Boasa, podpisał kontrakt do czerwca 2023 roku. Dzień wcześniej prowadził jeszcze w ostatnim meczu brazylijskie Atletico Mineiro.

Niech Stade Velodrome znów się zapali, gdy drużyna wybiegnie na murawę. Nie jesteśmy tutaj, aby się ukrywać. Będziemy grać ostro - zapowiedział.

27-letni Milik trafił do Marsylii w styczniu. 56-krotny reprezentant Polski, który został wypożyczony na półtora roku z Napoli (z opcją wykupu), strzelił już pierwszego gola, 3 lutego przeciwko Lens (2:2), ale odniósł w tym spotkaniu uraz mięśnia uda i od tego czasu nie grał. W niedzielę będzie jednak w kadrze meczowej w starciu z Olympique Lyon na Stade Velodrome.

Marsylczycy zajmują w tabeli ekstraklasy francuskiej dopiero siódme miejsce ze stratą aż 20 punktów do prowadzącego Lille i mają bardzo małe szanse na lokatę w pierwszej czwórce, dającą awans do Ligi Mistrzów lub Ligi Europy.