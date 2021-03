Bohaterem Interu był w czwartek Chilijczyk Alexis Sanchez, który w ciągu ośmiu minut zdobył dwie bramki. Dwukrotnie asystował mu Belg Romelu Lukaku. To ich szósta ligowa wygrana z rzędu.

Reklama

W całkowicie innych nastrojach są piłkarze Parmy, którzy od 16 meczów nie są w stanie odnieść zwycięstwa i muszą walczyć o utrzymanie we włoskiej ekstraklasie.

Szósty gol Zielińskiego

W środę na boiskach Serie A wystąpiło siedmiu Polaków. Bramkę dla Napoli zdobył Piotr Zieliński w zremisowanym 3:3 wyjazdowym meczu z Sassuolo. To jego szóste trafienie w tym sezonie.

Bramkarz Fiorentiny Bartłomiej Drągowski nie zaliczy tego dnia do udanych. Jego drużyna przegrała na własnym boisku z Romą 1:2, a zwycięskiego gola strzelił Gwinejczyk Amadou Diawara w 90. minucie. Wcześniej skrzydłowy Romy Leonardo Spinazzola zanotował dwa trafienia - najpierw do bramki rywali, a potem do własnej.

Z kolei Łukasz Skorupski bronił bramki FC Bologna w wyjazdowym meczu z Cagliari. Goście ponieśli porażkę 0:1. Ekipa z Sardynii, której rezerwowym był Sebastian Walukiewicz, wygrała drugi raz z rzędu po serii 15 występów ligowych bez zwycięstwa.

Benevento, z Kamilem Glikiem na środku defensywy, przegrało z Veroną 0:3. W drużynie gości od 82. minuty wystąpił Paweł Dawidowicz.

Derby na remis

Trudny sprawdzian czekał w Bergamo zamykającą tabelę ekipę Crotone, w składzie z Arkadiuszem Recą. Goście przegrali 1:5, ale Polak był na boisku tylko w pierwszej połowie, zakończonej remisem 1:1. Dla Atalanty, która przypomniała sobie popisy strzeleckie z poprzedniego sezonu i ma już w bieżących rozgrywkach 60 trafień, tyle samo co prowadzący Inter, bramki zdobyli: Niemiec Robin Gosens, Argentyńczyk Jose Palomino, Kolumbijczyk Luis Muriel, Słoweniec Josip Ilicic oraz Rosjanin Aleksiej Miranczuk.

W derbach Genui zagrał Bartosz Bereszyński, a jego Sampdoria zremisowała z Genoą 1:1.

We wtorek broniący tytułu Juventus Turyn, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, pokonał u siebie Spezię 3:0. Wszystkie gole padły w drugiej połowie, a zdobyli je Hiszpan Alvaro Morata, Federico Chiesa i Portugalczyk Cristiano Ronaldo, najlepszy strzelec w Serie A z dorobkiem 20 trafień.

Tym samym Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii, który zdobył co najmniej 20 bramek w 12 kolejnych sezonach w pięciu najlepszych ligach Europy. Był to jego 600. mecz w karierze.

Drugi z wtorkowych meczów między Lazio a Torino nie doszedł do skutku. Ekipa z Turynu, której zawodnikiem jest Karol Linetty, nie przyjechała do stolicy Włoch z powodu zakażenia ośmiu graczy koronawirusem.