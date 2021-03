Chris Wilder nie jest już trenerem piłkarzy Sheffield United - poinformowała telewizja Sky Sports. 53-letni szkoleniowiec pracował w tym klubie od 2016 roku i poprowadził go z League One (trzeciej dywizji) do ekstraklasy.

Sky Sports donosi, iż piątkowa konferencja prasowa przed niedzielnym meczem w 28. kolejce z Leicester City została odwołana, a przyczyną odejścia Wildera jest konflikt z zarządem klubu. Reklama Czyste konto Fabiańskiego. West Ham United lepszy od Leeds United Zobacz również Sheffield awansowało do Premier League w 2019 roku. W pierwszym sezonie było rewelacją rozgrywek - miało czwartą najlepszą defensywę w lidze i zajęło dziewiąte miejsce. Był to najlepszy wynik tej ekipy od blisko trzech dekad. Ostatnio jednak podopieczni Wildera zupełnie sobie nie radzili. Po 28 meczach mają zaledwie 14 punktów i tracą 12 do "bezpiecznej" strefy.