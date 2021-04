"On do nas nie wróci. Ma ważny kontrakt w Turynie. Oczywiście bardzo lubię Ronaldo, bardzo wiele mu zawdzięczamy, ale jego powrót do Realu nie ma żadnego sensu" - powiedział Perez w wywiadzie dla gazety "Mundo Deportivo".

Media w Hiszpanii, ale i we Włoszech, podawały, że Ronaldo już negocjuje warunki nowej umowy z "Królewskimi", a dziennik "As" w marcu napisał, że największym marzeniem Portugalczyka jest właśnie powrót do Madrytu.

Ronaldo przeniósł się do Juventusu w 2018 roku, a Real otrzymał za transfer 100 mln euro. W Madrycie Portugalczyk przeżył najlepsze lata swojej kariery, osiągnął też największe sukcesy. W barwach "Królewskich" grał dziewięć sezonów, w tym czasie cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów i dwukrotnie został mistrzem Hiszpanii. W 428 meczach strzelił 451 goli.