Słynnemu Argentyńczykowi w czerwcu kończy się kontrakt z obecnym pracodawcą. Jednak wszystko wskazuje na to, że zostanie on przedłużony o kolejne dwa lata. Co dalej? Znaki na niebie i ziemi wskazują, że Messi przeniesie się do USA i będzie grał w tamtejszej lidze MLS.

33-letni piłkarz kupił na Florydzie, tuż nad oceanem luksusową posiadłość z czterema sypialniami, czterema łazienkami siłownią, spa, placem zabaw i barem, która łącznie liczy 511 metrów kwadratowych. Ten "luksus" kosztował go 6 milionów euro.