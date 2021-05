Piłkarze Barcelony nie wykorzystali szansy, by awansować na pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. We wtorek w meczu 36. kolejki tylko zremisowali 3:3 z Levante, mimo że do przerwy prowadzili 2:0.

To drugi remis z rzu "Dumy Katalonii", co może znacznie im utrudnić walkę o tytuł. Na razie najbliżej mistrzostwa jest Atletico Madryt. Barcelona awansowała na drugie miejsce, ale goniący ją Real Madryt ma tylko punkt straty i mecz do rozegrania. Reklama We wtorek 29. ligową bramkę w sezonie strzelił Lionel Messi, który w 26. minucie wyprowadził "Barcę" na prowadzenie. Tym samym umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji najskuteczniejszych. W pierwszej połowie gola zdobył jeszcze Pedri (34.) i Barcelona do szatni prowadziła 2:0. Po zmianie stron Levante bardzo szybko doprowadziło do wyrównania, dzięki trafieniom Gonzalo Melero (57.) i Jose Moralesa (60.). Doszło do kolejnej wymiany ciosów. Znowu górą była Barcelona, dzięki skuteczności Ousmane Dembele, ale na remis strzelił Sergio Leon. Kataloński klub nie zdołał już odpowiedzieć. W środę mecz rozegra lider Atletico Madryt, który zmierzy się z Realem Sociedad San Sebastian, a w czwartek Real Madryt zmierzy się z Granadą.