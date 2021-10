Ostatnio w Primera Division Barcelona pokonała Levante 3:0 i była to jej trzecia wygrana w szóstym występie. Pozostałe spotkania zremisowała, dlatego dotąd zgromadziła 12 punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Traci pięć "oczek" do Realu Madryt, cztery do Realu Sociedad San Sebastian oraz po dwa do Sevilli i Atletico (Barcelona i Sevilla rozegrały o jeden mecz mniej od pozostałych ekip z czołówki).

Reklama

Koeman siedzi na beczce prochu

Fatalnie "Barca" spisuje się natomiast w rundzie grupowej prestiżowej Ligi Mistrzów. Po porażce z Bayernem Monachium 0:3 (dwie bramki Roberta Lewandowskiego), uległa także Benfice Lizbona 0:3. Hiszpański zespół nie ma jeszcze ani punktu, ani gola, ani nawet... celnego strzału. Nad Koemanem zawisły "czarne chmury".

W opinii niektórych mediów i ekspertów, dwie porażki w LM "postawiły holenderskiego trenera pod ogromną presją przed wyjazdem do stolicy". Podkreślają, że upokarzająca była już klęska z Bayernem, zaś kulminacją niepowodzenie z Benficą, czyli z drużyną, z którą Barcelona nie przegrała od 60 lat.

Pojawiają się informacje, że Koeman swój czas na Camp Nou można liczyć nie w dniach, a w godzinach... Jeśli chodzi o moją przyszłość, nie mogę nic powiedzieć(...) To nie jest w moich rękach. Zobaczymy... Na końcu winnym jest trener - stwierdził niedawno Holender.

Dziennik "Marca" na stronie tytułowej w wymowny sposób zapisał nazwisko trenera - K.O.eman. Zdaniem dziennikarzy jego zwolnienie jest przesądzone, a władze czekają już tylko na odpowiedni moment...

Atletico Madryt w tym tygodniu pokonało na wyjeździe w LM AC Milan 2:1 i z dorobkiem czterech punktów zajmuje drugie miejsce w swojej grupie, za Liverpoolem - 6.

Getafe dalej będzie bez z zerem na koncie?

W ósmej serii hiszpańskiej ekstraklasy dojdzie też do innej rywalizacji klubów z Barcelony i Madrytu - Espanyol podejmie w niedzielę Real, który w Champions League sensacyjnie uległ mołdawskiemu Sheriffowi Tyraspol 1:2.

Reklama

Espanyol zwyciężył tylko w jednym spotkaniu krajowej ligi w tym sezonie i plasuje się na 14. pozycji - 6 pkt.

Hiszpańskim uczestnikiem LM jest także Sevilla. W niedzielę zagra na wyjeździe z 18. Granadą.

Jedynym klubem bez punktów pozostaje Getafe. Ciężko o nie będzie zapewne także w meczu z wiceliderem Realem Sociedad.

Od piątku, czyli 1 października, liczba kibiców obecnych na stadionach piłkarskich w Hiszpanii nie będzie ograniczona z powodu restrykcji przeciwepidemicznych.

Generalnie najbliższa kolejka w Hiszpanii traktowana jest jako "terapia" dla Realu Madryt i Barcelony...