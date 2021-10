Kontrakt 29-letniego Eriksena z mistrzem Włoch obowiązuje do czerwca 2024 roku. Z defibrylatorem, który wszczepiono mu po zawale, nie otrzyma zgody na grę, bo w Italii nie zezwalają na to przepisy.

Włoskie władze medyczne nie dały zawodnikowi zgody na grę w obecnym sezonie - napisano w oświadczeniu.

Łagodniejsze regulacje są w Anglii oraz Holandii. Znanym piłkarzem grającym ze wszczepionym defibrylatorem jest reprezentant Holandii Daley Blind z Ajaksu Amsterdam.

Do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem Eriksena doszło 12 czerwca w trakcie spotkania ME z Finlandią. W pierwszej połowie duński piłkarz, nieatakowany przez nikogo, upadł na murawę i stracił przytomność. Dzięki szybkiej akcji służb medycznych i reanimacji jeszcze na boisku udało się go uratować.

Dania, bez swojego lidera, dotarła do półfinału, w którym uległa po dogrywce Anglii 1:2.