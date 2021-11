Jak podała Barcelona, "Aguero został poddany procesowi diagnostycznemu i terapeutycznemu", który nie pozwoli mu grać przez ten czas. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Argentyńczyk w czasie meczu z Alaves (1:1) zgłaszał potrzebę zmiany, a w pewnym momencie leżał na ziemi, trzymając się za klatkę piersiową. Lekarze udzielili mu pomocy, po chwili piłkarz o własnych siłach zszedł z boiska.

33-letni Aguero dołączył do Barcelony latem tego roku z Manchesteru City. Przez kilka tygodni pauzował jednak z powodu kontuzji. Dotychczas wziął udział w czterech ligowych spotkaniach "Dumy Katalonii", ale tylko jedno z nich rozegrał od pierwszej do ostatniej minuty. Zdobył jedną bramkę, w przegranym 1:2 meczu z Realem Madryt na Camp Nou w ubiegłym miesiącu.

Po odejściu Argentyńczyka Lionela Messiego do Paris St. Germain Barcelona przeżywa wyraźny kryzys. W tabeli hiszpańskiej ekstraklasy zajmuje dziewiąte miejsce, ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącego Realu Sociedad. We wtorek czeka ją wyjazdowy mecz z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów.