Xaviemu w debiucie trafił się prestiżowy mecz derbowy. Dodatkową presją dla 41-letniego szkoleniowca jest fakt, że "Barca" nie wygrała żadnego z ostatnich czterech spotkań ligowych i jest dopiero dziewiąta w tabeli ekstraklasy. Zgromadziła 17 punktów, o 10 mniej od wicelidera Realu Madryt oraz trzeciej Sevilli. Z dorobkiem 28 pkt prowadzi Real Sociedad, ale zespół z San Sebastian rozegrał o jedno spotkanie więcej.

Reklama

Jestem świadomy wyzwania, jakie stoi przede mną, a także presji związanej z posadą trenera Barcelony. Ale do pracy przystępuję z zapałem, nadzieją i ogromną chęcią. Nie chodzi o samo wygrywanie, ale o zwyciężanie w odpowiednim stylu, o dobrą grę, o dominowanie. To jest w DNA Barcelony i musimy to odzyskać - powiedział Xavi.

Oprócz Xaviego, który przez wiele lat był kluczowym pomocnikiem "Dumy Katalonii", do klubu dołączył także Brazylijczyk Dani Alves. Z tym zespołem obaj piłkarze wywalczyli wiele trofeów, m.in. za mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. 38-letni prawy obrońca ostatnio był bez klubu.

W barwach Espanyolu bardzo dobrze spisuje się 27-letni napastnik Raul de Tomas, który w ostatnich dniach miał okazję rozegrać pierwsze mecze w drużynie narodowej. Hiszpania pokonała Grecję i Szwecję po 1:0 i awansowała na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze. W ekstraklasie de Tomas zdobył siedem goli, a więcej od niego ma tylko Francuz Karim Benzema z Realu Madryt - 10.

Trzy dni po tych derbach podopiecznych Xaviego czeka kolejny ważny sprawdzian - w Lidze Mistrzów podejmą Benficę Lizbona. Jeśli wygrają, zapewnią sobie awans do 1/8 finału. W przeciwnym razie wszystko rozstrzygać się będzie w ostatniej kolejce, w której Barcelona zagra w Monachium z pewnym już miejsca w fazie pucharowej Bayernem Roberta Lewandowskiego.

Reklama

Trudny mecz lidera

W innych spotkaniach w sobotę niepokonana od pięciu kolejek Sevilla zagra przed własną publicznością z Alaves, czwarte w tabeli Atletico Madryt (23 pkt) podejmie Osasunę Pampeluna, a w Vigo Celta zmierzy się z Villarreal.

W niedzielę swoje spotkania rozegrają m.in. ekipy Realu Madryt oraz Realu Sociedad. "Królewscy" zmierzą się na wyjeździe z Granadą, natomiast lider podejmie Valencię.