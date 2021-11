27-letni Poulsen w obecnym sezonie Bundesligi zdobył cztery bramki, w tym trzy od końca października. Strzelił m.in. decydującego gola w szlagierze z Borussią Dortmund (2:1) w poprzedniej kolejce.

To dla nas najgorsza wiadomość. Zawodnik ma naderwany mięsień łydki i będzie niezdolny do gry od trzech do pięciu tygodni. Był w najlepszej formie w swojej karierze - przyznał trener RB Lipsk Jesse Marsch.

Z reprezentacją Danii Poulsen dotarł w tym roku do półfinału mistrzostw Europy, a jesienią wywalczył z kadrą narodową awans na mistrzostwa świata 2022.