Levante jest jedyną w stawce drużyną, która nie wygrała ani jednego meczu w 15 kolejkach Primera Division. Jej dorobek to siedem punktów. Traci trzy do plasującego się na 19. pozycji Getafe oraz po pięć do trzech ekip, a są to: Granada, Elche i Cadiz.

Pereira przejął ekipę Levante na początku października (zajmowała 18. lokatę), zastępując Paco Lopeza. Z nim na ławce piłkarze z Walencji zanotowali trzy remisy i ponieśli cztery porażki.

Kolejnym ligowym rywalem Levante będzie Osasuna Pampeluna, która w tabeli jest 10.