Eriksen, który rozegrał w drużynie narodowej 109 spotkań, upadł na boisko i stracił przytomność podczas spotkania ME 2021 z Finlandią 12 czerwca. Był reanimowany na murawie, a koledzy z drużyny okrążyli leżącego piłkarza i cały sztab medyczny. Po kilku minutach odzyskał przytomność i trafił do szpitala, a później wszczepiono mu urządzenie regulujące rytm pracy serca (ICD).

Reklama

Od tego czasu nie wystąpił w żadnym oficjalnym meczu i prawdopodobnie nie zrobi tego już jako piłkarz Interu, ponieważ przepisy we Włoszech nie pozwalają grać osobom z ICD.

Eriksen pochodzi z niewielkiej miejscowości Middelfart, z której przeniósł się do Odense. Stamtąd w wieku 16 lat, w 2010 roku, trafił do Ajaxu Amsterdam i tam zaczęła się jego seniorska kariera. Trzy lata później był już w Tottenhamie Hotspur, a do Interu trafił z Londynu w 2020.

Wszystko wskazuje na to, że w Italii Eriksen i jego rodzina nie pozostaną. Jak donoszą duńskie media, cała czwórka od kilku tygodni mieszka w Odense, kilkaset metrów od boiska, na którym doświadczony pomocnik trenował.

Nie wiadomo jednak, gdzie - i czy w ogóle - będzie kontynuował karierę. Mimo ICD nie jest wykluczony jego powrót do Ajaxu lub do Anglii.