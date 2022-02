Cash trafił do siatki w 17. minucie spotkania w Brighton, oddając precyzyjny strzał z dystansu. Po chwili zbiegł do linii bocznej i podciągnął koszulkę i zaprezentował drugą z napisem: Tomasz Kędziora + family - stay strong my bro (Tomasz Kędziora + rodzina - bądź silni, bracie). Zgodnie z przepisami został za to ukarany żółtą kartką.

Kędziora jest piłkarzem Dynama Kijów na Ukrainie, która została zaatakowana zbrojnie przez Rosję. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi działania, mające na celu przewiezienie sportowca i jego rodziny w bezpieczne miejsce.

W wyjściowym składzie zespołu Brighton&Hove Albion znalazł się inny reprezentant Polski Jakub Moder.