Liderem będzie co najmniej do niedzieli, kiedy to w spotkaniu na szczycie spotkają się mające o punkt mniej Napoli Piotra Zielińskiego i Huberta Idasiaka z AC Milan.

W piątek pierwsze trzy bramki dla mistrza Włoch zdobył Lautaro Martinez, a kolejne dwie doświadczony Edin Dżeko, który asystował także przy ostatnim trafieniu Argentyńczyka.

To był ważny wieczór dla Interu, który ponad 400 minut czekał na zdobycie bramki w meczach Serie A, Pucharu Włoch i Ligi Mistrzów. Martinez poprzednio trafił do siatki 12 grudnia.