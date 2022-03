Overmars w lutym opuścił nagle Ajax, przyznając, iż dopuścił się zachowania "nie do zaakceptowania". Na jaw wyszło w klubie, że wysłał nieodpowiednie wiadomości i zdjęcia kilku koleżankom z pracy.

Przepraszam. Z pewnością dla kogoś na moim miejscu takie zachowanie jest nie do przyjęcia. Teraz też to widzę. Ale jest już za późno. Nie widzę innej opcji niż opuszczenie Ajaksu. Ma to również duży wpływ na moją sytuację prywatną. Dlatego proszę wszystkich, aby zostawili mnie i moją rodzinę w spokoju - mówił wówczas Overmars.

Teraz, podczas poniedziałkowej prezentacji w Royal Antwerp FC, powiedział, że sprawy w Ajaksie zostały odpowiednio rozwiązane i nie wpłynęły na jego rozmowy z nowym pracodawcą.

To, co wydarzyło się w Ajaksie, już się nie powtórzy - powiedział belgijskiej stacji "Sporza".

Cieszę się, że tu jestem. To dla mnie nowy rozdział. Piękne wyzwanie w klubie, w którym widzę potencjał do rozwoju - dodał.

86-krotny reprezentant Holandii, były znakomity skrzydłowy m.in. Ajaksu, Arsenalu Londyn i Barcelony, został dyrektorem sportowym (ds. piłkarskich) w klubie z Amsterdamu w 2012 roku. Niedawno powołano go na nową kadencję - do 30 czerwca 2026 roku.