Overmars przyznał w oświadczeniu, że się wstydzi, a jego zachowanie było "nie do zaakceptowania".

Niestety, nie zdawałem sobie sprawy, że przekraczam granicę, ale w ostatnich dniach stało się to dla mnie jasne - powiedział były reprezentant Holandii.

Przepraszam. Z pewnością dla kogoś na moim miejscu takie zachowanie jest nie do przyjęcia. Teraz też to widzę. Ale jest już za późno. Nie widzę innej opcji niż opuszczenie Ajaksu. Ma to również duży wpływ na moją sytuację prywatną. Dlatego proszę wszystkich, aby zostawili mnie i moją rodzinę w spokoju - dodał.

86-krotny reprezentant Holandii, były znakomity skrzydłowy m.in. Ajaksu, Arsenalu Londyn i Barcelony, został dyrektorem sportowym (ds. piłkarskich) w klubie z Amsterdamu w 2012 roku. Niedawno powołano go na nową kadencję - do 30 czerwca 2026 roku.

"Ta wiadomość będzie ciosem dla wszystkich"

Dyrektor generalny Ajaksu Edwin van der Sar, który w przeszłości występował razem z Overmarsem w klubie i drużynie narodowej, powiedział, że sytuacja jest zatrważająca.

Bezpieczny sport i klimat do pracy są bardzo ważne. W najbliższej przyszłości zwrócimy na to jeszcze większą uwagę. W Ajaksie pracujemy nad czymś bardzo wspaniałym, więc ta wiadomość będzie również ciosem dla wszystkich, którym zależy na naszym klubie - przyznał.

Ajax prowadzi w tabeli holenderskiej ekstraklasy z 51 punktami w 21 meczach.