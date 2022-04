Akty chuligaństwa popełnione przez kibiców Olympique Marsylia Arkadiusza Milika były podstawą do dokuczliwych kar, które we wtorek UEFA nałożyła na francuski klub. Oznacza to zamknięcie części trybun stadionu podczas półfinału Ligi Konferencji przeciw Feyenoordowi oraz wysoką grzywnę.

Zamieszki w ćwierćfinale przeciwko greckiemu klubowi PAOK Saloniki, spowodują również ukaranie klubu z Marsylii grzywną w wysokości 80 tys. euro. Fani Olympique odpalali fajerwerki, rzucali niebezpieczne przedmioty i notorycznie zakłócali porządek. Rachunek opiewający na 18 tys. euro wystawiono za blokowanie ciągów komunikacyjnych. Reklama Zalewski i Milik w półfinale Ligi Konferencji. Efektowny rewanż Romy Zobacz również 13-tysięczna trybuna za bramką, na której zazwyczaj dopingują jedni z najbardziej zagorzałych kibiców Marsylii, będzie musiała być pusta w czasie półfinałowego rewanżu Ligi Konferencji, który odbędzie się 5 maja przeciwko Feyenoordowi Rotterdam. Ukarano także grecki klub. PAOK będzie musiał zapłacić Marsylii, w ciągu 30 dni, za szkody (np. wyrwane siedziska) wyrządzone przez własnych kibiców podczas meczu z 7 kwietnia. UEFA dodatkowo nałożyła grzywnę na PAOK w wysokości 50 tys. euro i zdecydowała, że klub z Salonik nie będzie mógł sprzedawać swoim sympatykom biletów na wyjazdowe mecze w Europie, jeśli w ciągu najbliższych dwóch lat ponownie wejdą oni w kolizję z prawem. Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję