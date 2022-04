"Barca" poniosła drugą z rzędu ligową porażkę na Camp Nou, poprzednio uległa innej drużynie broniącej się przed spadkiem - Cadiz. W obu piłkarze Xaviego Hernandeza nie zdobyli nawet gola.

Łącznie z Ligą Europy, z której odpadli po porażce z Eintrachtem Frankfurt 2:3, w sumie daje to trzy kolejne porażki przed własną publicznością.

Po odrobieniu zaległości i pięć kolejek przed końcem rozgrywek Barcelona z dorobkiem 63 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Realu Madryt traci 15, co oznacza, że "Królewskim" już jeden punkt wystarczy, by po raz 35. zdobyć mistrzostwo kraju.

Barcelona skasowana, Real przymierza koronę - skomentowała gazeta "Marca".

Najbliższą okazję stołeczna drużyna będzie mieć w sobotę, kiedy podejmie na Santiago Bernabeu Espanyol Barcelona. Wcześniej zagra z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów.

W ten weekend odbyło się tylko zaległe spotkanie La Liga, gdyż w Sewilli odbył się finał Pucharu Króla. Po raz trzeci po trofeum sięgnął miejscowy Betis, który pokonał Valencię 5-4 w rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.