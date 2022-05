41-letni Martinez to były trener Osasuny i Granady. Z tym drugim klubem awansował w 2019 roku do hiszpańskiej ekstraklasy, a w 2021 roku dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy.

W minionym sezonie Primera Division Espanyol zajął 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów w 38 meczach.