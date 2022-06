Flamengo informuje, że trener Paulo Sousa i jego sztab szkoleniowy nie kierują już zespołem (piłkarskim - przyp. red.). Zajęcia w piątek poprowadzi Mario Jorge, szkoleniowiec drużyny Flamengo do lat 20 - napisały w komunikacie władze brazylijskiego klubu.

W czwartek po południu bliski współpracownik Sousy poinformował PAP, że dymisji dotychczasowego szkoleniowca Flamengo można spodziewać się "w najbliższych godzinach".

Głównym powodem zwolnienia Portugalczyka były słabe wyniki jego ekipy w pierwszoligowych rozgrywkach w Brazylii, tzw. Serie A. Po środowej porażce z Bragantino Flamengo spadło na 14. miejsce w tabeli.

Paulo Sousa rozpoczął pracę we Flamengo w styczniu deklarując, że będzie walczył z tym klubem o najwyższe trofea zarówno w Brazylii, jak i w rozgrywkach piłkarskich w Ameryce Południowej. Do Rio de Janeiro przybył po niespodziewanej rezygnacji z prowadzenia reprezentacji Polski szykującej się do baraży o mundial w Katarze.

Ostatecznie miejsce Sousy zajął Czesław Michniewicz, z którym po spotkaniu ze Szwecją, wygranym 29 marca przez biało-czerwonych 2:0, polscy piłkarze wywalczyli awans do mistrzostw świata.

Autor: Marcin Zatyka.