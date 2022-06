Jak powiedział PAP bliski współpracownik Sousy, prawdopodobnie ostatnim spotkaniem pod wodzą Portugalczyka będzie sobotni pojedynek ligowy z Internacionalem Porto Alegre.

Reklama

Niestety jest bardzo prawdopodobne, że Paulo rozstanie się z Flamengo niebawem lub ewentualnie poprowadzi jeszcze najbliższe spotkanie - sprecyzował.

Deklaracja pragnącego zachować anonimowość współpracownika Sousy pokrywa się z ustaleniami dziennikarzy wydawanej w Rio de Janeiro gazety "O Dia".

Według brazylijskiego dziennika władze Flamengo podjęły już decyzję o zwolnieniu Sousy, a jego prawdopodobnym następcą może zostać portugalski szkoleniowiec Pedro Martins, który prowadzi obecnie grecki Olympiakos Pireus.

Głównym powodem zwolnienia Sousy jest słaba postawa Flamengo w Serie A, gdzie klub z Rio de Janeiro zajmuje 14. miejsce.

Reklama

Kierowany przez Portugalczyka zespół w rozegranym w środę wieczorem na wyjeździe spotkaniu z Bragantino przegrał 0:1. Ekipa gospodarzy od 70. minuty grała w osłabieniu po ukaraniu przez sędziego jednego z graczy czerwoną kartką.

Krótko po zakończeniu tego pojedynku doszło do spotkania kierownictwa Flamengo, które miało rozpocząć analizę warunków, na jakich zostanie rozwiązany kontrakt z Portugalczykiem.

Według dziennikarzy "O Dia" włodarze brazylijskiego klubu mają m.in. zastanawiać się obecnie nad sposobem wypłaty Sousie kary za przedterminowe rozwiązanie dwuletniej umowy o pracę. Kwota ta opiewa na ponad 1,3 mln euro.

Paulo Sousa nie będzie dłużej trenerem Flamengo, a kierownictwo klubu już rozpatruje sposób, w jaki zostanie rozwiązany kontrakt. Czas Portugalczyka w "Szkarłatno-Czarnych" dobiegł końca - podkreślono.

Sousa rozpoczął pracę we Flamengo w styczniu, krótko po niespodziewanej rezygnacji z prowadzenia reprezentacji Polski szykującej się do baraży o mundial w Katarze. Ostatecznie jego miejsce zajął Czesław Michniewicz, z którym po spotkaniu ze Szwecją, wygranym 29 marca przez biało-czerwonych 2:0, polscy piłkarze wywalczyli awans do mistrzostw świata.

autor: Marcin Zatyka