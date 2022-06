Piłkarz reprezentacji Francji Aurelien Tchouameni przechodzi z AS Monaco do Realu Madryt - poinformowały w sobotę oba kluby. Według mediów suma transferu wyniesie 80 mln euro plus ok. 20 mln euro bonusów.

22-letni rozgrywający ma podpisać sześcioletni kontrakt. Real dodał, że piłkarz po przejściu badań lekarskich zostanie zaprezentowany na Santiago Bernabeu we wtorek. Reklama Tchouameni został drugim najdroższym piłkarzem w historii AS Monaco. Więcej kosztował tylko inny reprezentant Francji Kylian Mbappe, który w sierpniu 2017 roku przeszedł do Paris Saint-Germain za 180 mln euro. Real Madryt prowadził rozmowy w sprawie transferu od marca. Tchouamenim były zainteresowane także inne wielkie kluby, jak Liverpool i Paris Saint-Germain. W drużynie "Królewskich" Francuz dołączy do bardzo doświadczonych graczy środka pola: 36-letniego Chorwata Luki Modrica, 32-letniego Niemca Toniego Kroosa i 30-letniego Brazylijczyka Casemiro. Reklama Od sierpnia ubiegłego roku Tchouameni występuje regularnie w reprezentacji Francji. Grał m.in. w finale poprzedniej edycji Ligi Narodów, w którym "Trójkolorowi" pokonali w Mediolanie Hiszpanię 2:1. W ostatnich dniach był jedynym zawodnikiem kadry, grającym w podstawowym składzie w trzech meczach Ligi Narodów - z Danią (1:2), Chorwacją (1:1) i w piątek w Wiedniu z Austrią (1:1). Michał Ignasiewicz