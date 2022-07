De Ligt był jednym z naszych głównych celów. Przy takich transferach wielkie plany, jakie mamy, są osiągalne. Ten piłkarz powinien stać się filarem Bayernu – powiedział szef mistrzów Niemiec Herbert Hainer.

Media informowały wcześniej, że 38-krotny reprezentant Holandii, który trafił do Juventusu w 2019 roku z Ajaksu Amsterdam, ma kosztować mistrzów Niemiec 70 milionów euro plus 10 milionów w bonusach.

Jak podał Reuters, powołując się na informacje z Juventusu, piłkarz kosztuje 67 milionów euro, a kwota może wzrosnąć o 10 milionów euro w zależności od wyników.

Bawarczycy są bardzo aktywni tego lata na rynku transferowym. Wcześniej pozyskali m.in. Senegalczyka Sadio Mane z Liverpoolu.

Natomiast do Barcelony odszedł najlepszy napastnik Bayernu Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski kosztował ok. 50 milionów euro (45 milionów plus pięć milionów w bonusach).