W obu przypadkach na drodze Senegalu stawał Egipt i napastnik Mohamed Salah, który w plebiscycie przegrał z Mane. Trzecie miejsce zajął inny Senegalczyk, bramkarz Edouard Mendy.

To już drugi raz, kiedy 30-letni Mane, który w zeszłym miesiącu dołączył do mistrza Niemiec Bayernu Monachium, zdobył tę nagrodę. Był ostatnim laureatem tego trofeum w 2019 roku. Konfederacja Afrykańskiego Piłki Nożnej (CAF) nie wręczała go przez ostatnie dwa lata i teraz zmieniła zasady, oceniając osiągnięcia w ciągu sezonu, a nie w roku kalendarzowym.

Mane w lutym wykorzystał rzut karny, gdy Senegal pokonał Egipt w finale Pucharu Narodów w Jaunde. "Lwy Terangi" po raz pierwszy w historii zdobyły tytuł mistrza Afryki. Sześć tygodni później napastnik strzelił decydującą jedenastkę, gdy Senegal ponownie pokonał Egipt w rzutach karnych, wywalczając miejsce w finałach mistrzostw świata.

W obu przypadkach Mane przyćmił Salaha, chociaż oboje dzielili sukcesy z Liverpoolem w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi oraz pomogli drużynie dotrzeć do finału Ligi Mistrzów.

Mane również wygrał głosowanie przed Salahem w 2019 roku. 30-letni Salah zdobył nagrodę w 2017 i 2018 roku. W tym drugim przypadku Mane był drugi.

Jego rodak Mendy, która występuje w Chelsea, został uznany za najlepszego bramkarza na świecie podczas gali FIFA 2021, która odbyła się w styczniu.

Dedykuję tę nagrodę młodzieży Senegalu. Jestem bardzo podekscytowany i nie mam słów, by wyrazić to, co czuję – powiedział Mane publiczności podczas rozdania nagród CAF w Rabacie po przylocie z Waszyngtonu, gdzie w środę strzelił gola w przedsezonowym meczu towarzyskim dla swojego nowego klubu.

Urodzony w wiosce prawie 400 kilometrów od Dakaru Mane przyciągnął uwagę francuskiego Metz w roku 2011, grając w lokalnym drugoligowym klubie Generation Foot.