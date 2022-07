FC Koeln poinformował w czwartek, że wystosował do UEFA pismo, w którym domaga się zdyskwalifikowania białoruskich drużyn z europejskich rozgrywek. Tym samym zespoły reprezentujące Białoruś zostałyby potraktowane identycznie jak rosyjskie, co według siódmej ekipy zeszłego sezonu Bundesligi byłoby odpowiednim rozwiązaniem.

Zarząd i Dyrektorzy Zarządzający FC Koeln zdecydowanie potępiają otwarcie komunikowaną bliskość władz białoruskich wobec Rosji oraz zachowania związane z wojną na Ukrainie. Ogromne poparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez Białoruś jest sprzeczne nie tylko z wartościami FC Koeln, ale z całym sportem. Z tego powodu zarząd klubu zwrócił się do UEFA i prezydenta Aleksandra Ceferina o zastosowanie się do zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i usunięcie drużyn z Białorusi z rozgrywek UEFA, tak jak miało to miejsce w przypadku klubów rosyjskich - poinformował klub.

FC Koeln podkreśliło także, że przekonuje inne ekipy, aby poparły takie stanowisko.

Zarząd klubu także osobiście porozmawiał z prezesem Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) na temat tego stanowiska i jest w kontakcie z innymi drużynami, które również grają w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji, aby zyskać ich poparcie - oznajmiło FC Koeln.

W trwających obecnie eliminacjach do Ligi Konferencji występują cztery zespoły z Białorusi - BATE Borysów, Dynamo Mińsk, FK Homel oraz Szachtior Soligorsk. Trzy ostatnie z nich w przypadku dojścia do ostatniej rundy kwalifikacji mogłyby zostać potencjalnymi rywalami FC Koeln.