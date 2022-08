Z Michałem Karbownikiem zyskujemy kilka nowych opcji. Jest bardzo elastycznym zawodnikiem i potrafi grać na wielu pozycjach w obronie, ale dobrze czuje się również w środku pomocy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy sprowadzić Michała do Duesseldorfu - powiedział dyrektor sportowy klubu Christian Weber.

Fortuna w zeszłym sezonie zajęła 10. miejsce w drugiej Bundeslidze. Od stycznia 2019 roku zawodnikiem tego klubu jest Dawid Kownacki. Wychowanek Lecha Poznań wystąpił w 69 meczach Fortuny, w których strzelił 13 goli.

W Fortunie zostałem powitany z otwartymi ramionami. Moje pierwsze wrażenia z klubu są bardzo pozytywne i nie mogę się doczekać debiutu. Chcę mieć swój udział w zapewnieniu udanego sezonu - stwierdził Karbownik.

Karbownik jest wychowankiem Legii Warszawa. Grał we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jesienią 2020 roku za kadencji selekcjonera Jerzego Brzęczka rozegrał trzy mecze w seniorskiej kadrze.

W sezonie 2019/20 przedarł się do pierwszego składu Legii i zanotował 8 asyst w 38 meczach. Jesienią 2020 roku przeszedł do Brighton & Hove Albion za 5,5 mln euro. Karbownik nie znalazł jednak miejsca w pierwszym składzie angielskiego klubu. Zagrał jedynie w meczu Pucharu Anglii przeciwko Leicester City, a potem występował w drużynie do lat 23.

W sezonie 2021/22 był wypożyczony do Olympiakosu Pireus.

Karbownik najczęściej gra na pozycji bocznego obrońcy, choć często powtarza, że najlepiej czuje się jako środkowy pomocnik. 21-latek szukał klubu, który umożliwi mu występy w drugiej linii.