Nie chodzi o to, że Ronaldo nie może grać w drużynie Ten Haga. Może grać w dowolnym zespole. To prawda, CR7 strzela gole w każdej drużynie, ale Manchester United nie jest jeszcze pretendentem do tytułu. Celem musi być zbudowanie zespołu, który w ciągu najbliższych trzech lub czterech lat może zdobyć tytuł. Aby to osiągnąć trzeba planować budowę składu z wyprzedzeniem - napisał Rooney w felietonie dla "The Times".

Manchester United skończył poprzedni sezon na szóstym miejscu w lidze i dlatego będzie grać w Lidze Europy. W zeszłym sezonie Ronaldo zagrał w 37 meczach klubu z Manchesteru, w których zdobył 24 bramki i był najlepszym strzelcem zespołu. 37-letni napastnik strzelił 18 goli w Premier League. Skuteczniejsi od niego byli jedynie Mohamed Salah z Liverpoolu i Hueng-min Son z Tottenhamu.

Jeśli doniesienia o chęci odejścia Cristiano są prawdziwe, to United powinno pozwolić mu odejść i pozyskać napastnika, który będzie grać następne trzy, cztery lata i pomoże zbudować zespół, który odniesie sukces. Ten Hag potrzebuje czasu - ocenił były reprezentant Anglii.

Portugalczyk nie trenował z drużyną przez większość okresu przygotowawczego. Kontrakt Ronaldo z MU kończy się w czerwcu 2023 roku. Włodarze klubu z Old Trafford mają ostatnią szansę, aby zarobić na sprzedaży pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Rooney w lipcu został trenerem amerykańskiego DC United. Były piłkarz grał w Manchesterze United przez 13 sezonów (2004-2017). Ronaldo był zawodnikiem MU w latach 2003-2009 i powrócił na Old Trafford latem 2021 roku.