Po blisko dekadzie dominacji w Serie A - był mistrzem od 2012 do 2020 roku - Juventus ustąpił pola drużynom z Mediolanu. W sezonie 2020/21 tytuł wywalczył Inter, drugi był AC Milan, a rok później kolejność była odwrotna. Turyńczycy byli dwukrotnie na czwartym miejscu, również za, odpowiednio, Atalantą Bergamo i Napoli.

Do Juventusu prowadzonego przez Massimiliano Allegriego dołączyli tego lata m.in. Argentyńczyk Angel Di Maria i kupiony od lokalnego rywala Torino za ok. 40 mln euro Brazylijczyk Bremer, a ponadto z Manchesteru United powrócił Francuz Paul Pogba.

Szczęsny jest podstawowym bramkarzem "Starej Damy", ale na początku sezonu turyńczycy będą musieli radzić sobie bez niego. W poniedziałek poinformowano, że z powodu urazu odniesionego dzień wcześniej w towarzyskim meczu z Atletico Madryt (0:4) reprezentant Polski będzie pauzował przez ok. 20 dni. Opuści zatem spotkania z Sassuolo 15 sierpnia i Sampdorią Genua 22 sierpnia, a być może także z Romą 27 sierpnia.

Bramkarzy w Serie A w tym sezonie jest w sumie pięciu. Poza Szczęsnym są to: Łukasz Skorupski, który niedawno przedłużył do 2025 roku umowę z Bologną; Dorian Ciężkowski, pozyskany przez beniaminka Cremonese; Bartłomiej Drągowski, który przeszedł w środę z Fiorentiny do Spezii; oraz Hubert Idasiak z Napoli.

W kadrach zespołów Serie A są ponadto: Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Fiorentina), Nicola Zalewski (AS Roma), Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca (obaj Spezia), Kacper Urbański (Bologna), Paweł Dawidowicz i Mateusz Praszelik (obaj Verona), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Karol Linetty (Torino) Paweł Jaroszyński (Salernitana) oraz Marcin Listkowski (Lecce).

Biało-czerwonych nie ma natomiast w ekipach Interu i AC Milan, które zapewne znów odegrają pierwszoplanowe role w walce o tytuł. Mistrz rozpocznie od meczu na San Siro z Udinese, a "Nerazzurri" zagrają na wyjeździe z beniaminkiem Lecce. Oba spotkania w sobotę.

Napoli zagra na wyjeździe z Veroną w poniedziałek, na ten dzień zaplanowano też potyczkę Juventusu z Sassuolo w Turynie.