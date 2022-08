Reklama

Niestety nie mamy dobrej wiadomości dla fanów najlepszego polskiego piłkarza. Żeby móc oglądać w telewizji wszystkie mecze z udziałem Roberta Lewandowskiego trzeba będzie wykupić dostęp do kilku stacji telewizyjnych.

La Liga w Eleven Sports i Canal+

Prawa do pokazywania spotkań La Liga na swoich antenach do końca sezonu 2025/26 posiadają Eleven Sports i Canal+. Obie stacje dzielą się nimi po połowie, co oznacza, że 19 ligowych meczów Barcelony w sezonie pokaże jeden i drugi nadawca. Obie stacje pokażą El Clasico.

Pierwszy ligowy mecz Barcelona rozegra w sobotę 13 sierpnia. Rywalem drużyny Roberta Lewandowskiego na Camp Nou będzie Rayo Vallecano.

Liga Mistrzów w Polsat Sport Premium

La Liga to nie jedyne rozgrywki piłkarskie, w których brać udział będzie Barcelona. Nowy klub Roberta Lewandowskiego wywalczył prawo gry w najbardziej elitarnej lidze - Lidze Mistrzów. Mecze Champions League do połowy 2024 roku będą pokazywane w kanałach Polsat Sport Premium.

Do tej pory Polsat udzielał sublicencji na pokazywanie Ligi Mistrzów Telewizji Polskiej. TVP w każdej kolejce pokaże jeden środowy mecz na żywo. Dodatkowo TVP przygotuje magazyn skrótów ze wszystkich meczów wtorkowych i środowych.

Jeśli Robert Lewandowski i jego koledzy z drużyny zajmą w fazie grupowej Champions League trzecie miejsce, to Barcelona przygodę z europejskimi pucharami kontynuować będzie w Lidze Europy. Jeśli tak się stanie, to do śledzenia poczynań "Lewego" w tych rozgrywkach, kibicom będzie potrzebny dostęp do platformy streamingowej Viaplay.

Wyścig o Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii wciąż trwa

Na tym nie koniec. Barcelona grać jeszcze będzie w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. To kolejne rozgrywki, w których szanse na grę w barwach "Dumy Katalonii" będzie miał Robert Lewandowski.

Do tej pory w swojej ofercie miały TVP (Puchar Króla) i Eleven Sports (Superpuchar Hiszpanii), ale obie umowy zakończyły się w czerwcu. Na razie nie wiadomo, kto przejmie prawa do pokazywania tych rozgrywek. 19 lipca zamknięto przetarg. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przystąpili do niego wszyscy najwięksi gracze na polskim rynku telewizyjnym. Hiszpańska federacja piłkarska (RFEF) decyzję w tej sprawie podejmie prawdopodobnie we wrześniu.