Arkadiusz Milik, który został wypożyczony do Juventusu Turyn przez Olimpique Marsylia, przyleciał w czwartek do stolicy włoskiego Piemontu- podała Ansa. Polski napastnik przejdzie badania kontrolne i od razu ma być do dyspozycji trenera Massimiliano Allegriego.

Według włoskiej agencji dla "Juve" jest to walka z czasem. Allegri, jak zaznacza, będzie próbował posadzić Milika na ławce rezerwowych podczas sobotniego meczu z AS Roma w Turynie. Reklama Dla Arkadiusza Milika to powrót do Włoch. Wcześniej grał w klubie Napoli. Michał Ignasiewicz