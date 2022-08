Urodzony w Koszalinie 18-latek przeniósł się z Pogoni Szczecin do Brighton w styczniu 2022 roku, skąd od razu udał się na półroczne wypożyczenie do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Polski piłkarz zaliczył tam dziewięć oficjalnych występów, po czym wrócił do ekipy "Mew", w której wciąż czeka na debiut w angielskiej ekstraklasie.

Reklama

Po półrocznym pobycie w Belgii utalentowany pomocnik wierzy, że dzięki zdobytemu doświadczeniu będzie w stanie lepiej się zaprezentować w holenderskim klubie.

Cieszę się na myśl o założeniu koszulki Vitesse i zrobię to z dumą. Po kilku miłych rozmowach nabrałem bardzo dużo pozytywnych odczuć co do tego zespołu. Mam nadzieję, że w tym sezonie będę mógł jak najbardziej pomóc drużynie i jednocześnie wciąż się rozwijać - powiedział Kozłowski.

Polak w Vitesse będzie występować z numerem 17.

Reklama

Kacper to młody talent, który wyróżnia się od dawna w swojej grupie wiekowej, przede wszystkim w Polsce. Jest dość elastycznym pomocnikiem, posiada zarówno walory ofensywne, jak i defensywne - powiedział dyrektor techniczny Vitesse Benjamin Schmedes.

W reprezentacji Polski Kozłowski zagrał dotychczas sześć razy. W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, w meczu przeciwko Hiszpanii (1:1), został najmłodszym graczem w historii tego turnieju. Zadebiutował mając dokładnie 17 lat i 246 dni.