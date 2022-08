Piłkarz reprezentacji Francji Samuel Umtiti, mistrz świata z 2018 i wicemistrz Europy z 2016 roku, zostanie wypożyczony z Barcelony do występującego we włoskiej ekstraklasie Lecce - poinformowały oba kluby. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2023, ale bez opcji wykupu.

28-letni obrońca przejdzie jeszcze testy medyczne. Francuz grał w Barcelonie od 2016 roku (wcześniej w Olympique Lyon). Reklama Umtiti był jednym z bohaterów reprezentacji Francji w zwycięskich dla niej mistrzostwach świata 2018 w Rosji. Strzelił gola w wygranym 1:0 półfinale z Belgią. Dwa lata wcześniej wywalczył z kadrą narodową wicemistrzostwo Europy. Arkadiusz Milik idzie w ślady Zbigniewa Bońka. Będzie grał w Juventusie Turyn Zobacz również W Barcelonie, w której od lipca występuje Robert Lewandowski, francuski obrońca grał w ostatnich sezonach rzadziej, ponieważ borykał się z licznymi problemami zdrowotnymi. Leczył m.in. urazy kolana oraz kontuzję stopy. Reklama Zejście z dużego kontraktu Umtitiego było kluczowe dla Barcelony, ponieważ klub pracuje nad przestrzeganiem zasad Financial Fair Play (FFP) La Ligi, aby zarejestrować nowego piłkarza - Julesa Kounde. Piłkarzem Lecce jest m.in. Marcin Listkowski.