Drużyna gości po dziewięciu minutach przegrywała już 0:2. Niezadowolony z pracy arbitra Brazylijczyk, niby przypadkowo, popchnął go w plecy z dużą siłą, co spowodowało upadek na murawę. Sędzia po zdalnej konsultacji z liniowymi, uznał że było to celowe działanie i ukarał zawodnika czerwoną kartką.

Przyjezdni, grając w osłabieniu bez byłego gracza Fluminense i Flamengo, poradzili sobie nadzwyczaj dobrze i zdołali doprowadzić do remisu 2:2.

Mamy nadzieję, że wszyscy zainteresowani będę przestrzegać przepisów, co jest niezbędne dla rozwoju środowiska piłkarskiego – głosi komunikat chińskiej federacji, która zawiesiła Brazylijczyka.

Nie po raz pierwszy nałożyła ona na piłkarza wysoką karę w przypadku złego zachowania. W 2017 roku zawieszono innego Brazylijczyka. Oscar, sprowadzony z Chelsea Londyn za 60 mln euro do zespołu z Szanghaju, został zawieszony na osiem meczów za wywołanie ogólnej kłótni podczas ligowego spotkania.