Kolejne 146 milionów euro w łącznej sumie kar może zostać nałożonych, jeśli kluby nie osiągną celów finansowych w ciągu najbliższych trzech do czterech lat, na które zgodziły się w umowach ugodowych, poinformowała UEFA.

PSG będzie musiało zapłacić najwięcej - 10 milionów euro, podczas gdy dwa inne francuskie kluby, Olympique Marsylia i AS Monaco, będą musiały zapłacić po 300 000 euro.

Kwoty te prawdopodobnie wzrosną do 65 milionów dla PSG, 2 milionów euro dla Marsylii i AS Monako, jeśli kluby te nie będą przestrzegać swoich zobowiązań do sezonu 2025/26.

AS Roma otrzymała "bezwarunkową" grzywnę w wysokości 5 milionów euro, natomiast Inter Mediolan będzie musiało zapłacić 4 miliony euro, Juventus Turyn 3,5 miliona, AC Milan (świeżo kupiony przez amerykański fundusz Redbird) 2 miliony, a turecki klub 600 000.

Jeśli cztery włoskie drużyny i klub ze Stambułu nie osiągną celów określonych przez Organu Kontroli Finansowej (CFCB), kwoty te wzrosną do 35 milionów euro dla AS Rzym, 26 milionów dla Interu Mediolan, 23 milionów dla Juve, 15 milionów dla Rossoneri i 4 milionów dla Besiktasu.

Większość klubów zgodziła się na trzysezonowy plan naprawczy, który obejmuje tylko zobowiązania księgowe, aczkolwiek AS Roma i Inter Mediolan zdecydowały się na czterosezonową umowę, która zabrania im również rejestrowania nowych graczy na europejskie rozgrywki w sezonach 2022/23 i 2023/24.

Finansowe Fair Play UEFA to zasada przyjęta w maju 2010 roku, mająca na celu monitorowanie przychodów i wydatków klubów oraz zapobieganiu nadmiernych wydatków, które spowodowałyby, że wydawałyby więcej niż zarobiły. Finansowe fair play zabrania klubom zaangażowanym w rozgrywki kontynentalne przekraczania 30 milionów euro skumulowanego deficytu w ciągu trzech sezonów. Zasada ta została złagodzona na lata 2020-21 i 2021-22 z powodu pandemii Covid-19.