Według lokalnego portalu "Tiempo de Canarias" 19 czerwca Silva uderzył i przewrócił na ziemię młodą kobietę, która z otarciami i siniakami zgłosiła się do lekarza. Oprócz piłkarza za winne uszkodzenia jej ciała uznano również dwie inne osoby, w tym jego brata. Nie doszło do rozprawy, gdyż wszyscy oskarżeni przyznali się do winy.

Silva jest 125-krotnym reprezentantem Hiszpanii. W drużynie narodowej strzelił 35 goli i zanotował 32 asysty. Należy do złotego pokolenia hiszpańskich piłkarzy, którzy w 2010 roku wywalczyli mistrzostwa świata oraz dwukrotnie sięgnęli po mistrzostwo Europy (2008, 2012).

Przez 10 lat był piłkarzem Manchesteru City, z którym czterokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, dwa razy wygrał FA Cup i pięciokrotnie triumfował w Pucharze Ligi Angielskiej. Od 2020 roku jest zawodnikiem Realu Sociedad San Sebastian.