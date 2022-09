Ukarani w ten sposób mogą być również rodzice i opiekunowie dzieci biorących udział w takich zajściach.

Polityka ta wchodzi w życie natychmiast, a zakaz ma zastosowanie zarówno do meczów u siebie, jak i na wyjeździe - napisano w oświadczeniu Premier League.

Fan Nottingham Forest trafił do więzienia

W ostatnim czasie kibice na angielskich boiskach coraz częściej wbiegali na boisko, co wzbudziło obawy o bezpieczeństwo piłkarzy.

W zeszłym sezonie kapitan Sheffield United Billy Sharp został zaatakowany przez fana Nottingham Forest po barażowym meczu o awans do Premier League, co zakończyło się wyrokiem więzienia dla kibica. Do incydentu doszło 17 maja. Nottingham Forest wygrało w dwumeczu z Sheffield United, a po zakończonym spotkaniu kilkuset kibiców wbiegło na murawę.

Z kolei 19 maja po meczu Evertonu z Crystal Palace na Goodison Park fani gospodarzy również wtargnęli na boisko i zaczepiali trenera "Orłów" Patricka Vieirę, który dał się sprowokować i kopnął kibica "The Toffees".