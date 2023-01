Jan Bednarek, który od września był wypożyczony do Aston Villi, wraca do swojego klubu - Southampton. "Święci" ogłosili, że mająca obowiązywać do końca sezonu umowa pomiędzy tymi ekipami angielskiej ekstraklasy piłkarskiej została skrócona.

Bednarek jest zawodnikiem Southampton FC od 2017 roku. W barwach tego klubu wystąpił w 133 meczach w Premier League, strzelił w nich siedem goli. Wcześniej był piłkarzem Lecha Poznań i Górnika Łęczna. Reklama W Aston Villi, której piłkarzem jest także m.in. Matty Cash, 26-letni obrońca zagrał w czterech spotkaniach, ale tylko w jednym od pierwszej do ostatniej minuty - ze Stevenage w Pucharze Anglii. Ani w tym meczu, ani w trzech ligowych, w których Bednarek wystąpił, "The Villans" nie odnieśli zwycięstwa. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję